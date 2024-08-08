Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig yeni sezon heyecanı başlıyor. Galatasaray ilk hafta maçında Hatayspor'u ağırlıyor. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı- kırmızılılar, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı hedefliyor. Takımına gönül veren taraftarlar maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım sürüyor. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı- kırmızılılar, Hatayspor karşısında galip gelerek takımdaki kötü havayı kırmak istiyor. Öte yandan ligde kalma başarısı gösteren Hatayspor zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı amaçlıyor. İşte, Galatasaray- Hatayspor maçının detayları...
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GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıcına sahne olan Galatasaray- Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma (yarın) 21.00'de oynanacak.
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GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NEREDE VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Hatayspor maçı RAMS Park'ta oynanacak.
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. İdmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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ICARDI'DEN 5. YILDIZ GÖNDERMESİ
Sarı- kırmızılıların Arjantin'li golcüsü Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Süper Lig başlamak üzere. Geçen yıl 25 golle Gol Kralı olma onurunu yaşadım, bu yıl yine takıma yardımcı olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.