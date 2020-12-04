Galatasaray Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf