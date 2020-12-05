Galatasaray, bu akşam sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım ligde ilk kez birbirine rakip olacak. Peki Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşpınar, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne
Hatayspor: Munir, Burak, Santos, Billong, Katranis, Sackey, Traore, Aabid, Riberio, Ouali, Diouf
HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
CİMBOM SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.
Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.
Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.
Testleri negatife dönen futbolcular kadroda yer alabilecek
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.
Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.
Ayak bileği burkulduğu için dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile özel program dahilinde çalışan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
Üç futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
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