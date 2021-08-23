Galatasaray Hatayspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. hafta kapanış maçına sahne olan Galatasaray Hatayspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hatayspor maçı yarın akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne