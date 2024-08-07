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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:36
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        Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlığı!
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        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. İdmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti.

        Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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