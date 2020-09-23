Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızı takımda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ile Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.