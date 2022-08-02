Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina maçında iki asiste imza atan Seferovic için "O kendini ispatlamış bir oyuncu, hakkında hep olumlu düşünüyorduk. Dünya çapında bir santrfor, takıma da büyük yardım ediyor. Çok memnunum" diyerek oyuncusuna bakış açısını anlattı.