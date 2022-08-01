Erden Timur, tecrübeli merkez orta saha oyuncusuyla ilgili olarak daha önce, "AZ Alkmaar onu bazı maçlarda oynatıp göndermek istiyor. Biz de onu istemiyoruz. Bir taraftan iyi. Çünkü bir kulüpten hem önemli bir oyuncuyu alıyorsunuz hem de hazır durumda. Ön eleme kısmında da oynatmak istiyorlar. Görüşmelerde yine taviz vermiyoruz. Galatasaray için doğrusu bunu gerektiriyor. Sadece bir alternatifle gitmek hiçbir pozisyon için söz konusu olamaz" açıklamasında bulumuştu.