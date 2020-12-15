Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic ile sosyal medya üzerinden bir diyaloğa girdi. İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, Arda Turan'ın sosyal medyada paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

"CİM BOM GOL GOL GOL..."

Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve etkileşim aldı.