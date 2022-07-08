Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.