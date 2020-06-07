Galatasaray günü tek idmanla tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı çift idmanla devam edecek.