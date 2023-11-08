Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi grupta 2. sırada yer alan Galatasaray'ın bir üst tura çıkma ihtimali halen güncelliğini koruyor. Bu noktada, "Galatasaray gruptan nasıl çıkar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cimbomun gruptan çıkması için kendi alacağı sonuçlarla beraber diğer maçları da takip etmesi gerekiyor. İşte, 2023 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri...