Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlayabilir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için artık fotoğraf netleşiyor. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United'ı Rams Park'ta konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...
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Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak ve bu akşam saat 20:45'de oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, mutlak 3 puan hedefiyle ve bir üst tur yolunda avantaj elde etmek adın İngiliz devi ile karşılaşacak. İşte, temsilcimizin tur atlama ihtimalleri...
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan ve +5 Av. (Gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi)
2- Kopenhag / 4 Puan ve -1 Av.
3- Galatasaray / 4 Puan ve -2 Av.
4- Manchester United / 3 Puan ve -2 Av.
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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
4 puan ve -2 averaj ile 4. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Rakibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz, Kopenhag'ın Bayern Münih karşısında puan kaybetmesini bekleyecek ve gruptaki son maçı olan Kopenhag deplasmanından da puan alması halinde adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.
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Cimbom, Manchester United ile berabere kalması halinde ise umutlarını son maça taşıyacak. Temsilcimiz, diğer maçların skoruna bakmaksınızın Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda adını son 16'ya yazdırmayı başaracak.
Sarı kırmızılıların Manchester United'a mağlup olması halinde ise Kopenhag deplasmanından mutlak 3 puanla dönmesi gerekecek ve İngiliz ekibinin Alman devi Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.
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Galatasaray'ın gruptaki son 2 maçında beraberlik elde ederek tur atlama ihtimali de bulunuyor. Bayern Münih'in kalan 2 maçını da kazanması durumunda Cimbom, 2 puan alarak son 16 turuna yükselecek.
Sarı kırmızılılar, grubunu 3. sırada tamamlaması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.