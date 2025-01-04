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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Galatasaray - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:31
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        Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

        Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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