GalatasarayGöztepe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Göztepe maçı 22 Aralık Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11

Okan Kocuk, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne