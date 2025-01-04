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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takım hazırlıklarını tamamladı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı kırmızılılar, Göztepe karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Göztepe maçı muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:44 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:44
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        • 1

          Galatasaray-Göztepe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ile Göztepe, ligde 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçta 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazanırken, 13 müsabaka ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Peki, "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Göztepe maçının tarihi ve saati...

        • 2

          GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Göztepe maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          TEK EKSİK ICARDI

          Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.

          UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

          3 İSİM SINIRDA

          Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

        • 5

          GALATASARAY GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

          Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sara, Torreira, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz

          Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Miroshi, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Tijanic, Djalma, Romulo

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