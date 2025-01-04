Galatasaray-Göztepe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ile Göztepe, ligde 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçta 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazanırken, 13 müsabaka ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Peki, "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Göztepe maçının tarihi ve saati...