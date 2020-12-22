GalatasarayGöztepe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 14. haftasında ilk kez hafta içi maçları oynanacak. Haftaya 2. sırada giren Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Göztepe maçı 22 Aralık Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.