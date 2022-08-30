Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk dört haftada sadece 2 gol atabilen sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir maçı gol atamadan geçti.
GOLLER SON DAKİKALARDA GELDİ
İlk dört haftada rakip fileleri sadece iki kez bulabilen Galatasaray'ın kurtarıcısı ise Gomis oldu. Antalyaspor mücadelesinde oyuna 89'da giren Fransız yıldız uzatmalarda takımına 3 puanı getirirken benzer bir senaryo da Ümraniyespor karşısında yaşandı. Oyuna yine sonradan giren Gomis bu kez 86'da rakip fileleri havalandırarak galibiyeti kazandırdı. Maçların büyük bölümünde skor üretilememesi de soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
YERLİLER DE YENİLER DE SUSKUN
Galatasaray'da ön bölgede oynayan oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu. Geçen sezon takımı adeta sırtlayan ve 10 gol atan Kerem Aktürkoğlu, kiralık gittikleri takımlarda 10 gol atan Emre Akbaba ve 8 gol 9 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün bu sezon golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Dries Mertens ve Haris Seferovic de geride kalan dört haftada suskun kaldı.
1979-80'DEN SONRA BİR İLK!
Opta'nın aktardığına göre Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde ilk dört maçlık süreçler itibarıyla en az gol attığı sezonlardan birini yaşıyor. 1979-80 sezonunda ilk dört haftada 2 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, 43 yıl sonra en az gol attığı dört haftayı geride bıraktı.
GOL BEKLENTİSİ DE DÜŞÜK
Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da gol beklentisi de düşük kaldı. 90 dakika başına 1.25 gol ortalaması (xG) üreten Galatasaray 64 şut çekerken bunları gole çevirme oranı ise sadece yüzde 3'te kaldı.
Gol beklentisi nedir?
Gol beklentisi çekilen bir şutun, daha önce o şuta benzer şartlarda çekilmiş şutların gol olma sıklığına göre bir gol olma değeri almasıdır.
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