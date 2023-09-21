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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü transfer ettiğini resmen açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü transfer ettiğini resmen açıkladı

        Galatasaray, Borussia Dortmund altyapısından Gökdeniz Gürpüz'ün transfer edildiğini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund'a 220 bin Euro transfer bedeli ödeyecek. Genç futbolcu ise 2025-26 sezonu sonuna kadar Galatasaray forması giyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:26
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        Galatasaray transferi resmen açıkladı
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        Galatasaray, Borussia Dortmund altyapısından Gökdeniz Gürpüz'ün transfer edildiğini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İşte Cimbom'un yeni transferi!
        İşte Cimbom'un yeni transferi!

        "25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

        Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

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