Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü transfer ettiğini resmen açıkladı

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Galatasaray, Borussia Dortmund altyapısından Gökdeniz Gürpüz'ün transfer edildiğini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."