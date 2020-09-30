Galatasaray, Glasgow'da

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Glasgow Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, buradan konaklayacağı otele geçti.

Glasgow'daki Ibrox Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.