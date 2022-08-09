Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Galatasaray Giresunspor maçı biletleri ne kadar? GS maçı ne zaman?

Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Galatasaray Giresunspor maçı biletleri...

Galatasaray Giresunspor maçı için şimdiden geri sayım başladı. Sezona Antalya'da 3 puanla başlayan Cimbom, yeni transferleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, heyecanla beklenen Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

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