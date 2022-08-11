GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; geçen sezon ligde yaşanan hayal kırıklığının ardından yönetimden teknik heyete ve oyuncusuna kadar değişime giden Galatasaray 'da, karamsarlık yerini şampiyonluk havasına bıraktı. Sezona deplasmadaki Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci hafta maçında cumartesi akşamı taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. Saat 21.45'te Nef Stadı'nda Giresunspor ile oynanacak maç öncesi dün satışa çıkan 49 bin 328 biletin tamamı dakikalar içerisinde tükendi. Üstelik bilet fiyatları, geçen sezonki indirimli tarifenin aksine, 165 TL ile 2000 TL arasında değişiyordu. Galatasaray'ı dolu tribünler önünde müthiş bir atmosfer bekliyor.