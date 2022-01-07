Galatasaray Giresunspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20. haftanın kritik maçlarından birine sahne olacak Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı yarın saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer Bayram, Babel, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.

GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

Muslera

Fatih Öztürk

Marcao

Kerem Aktürkoğlu

Luyindama

Alpaslan Öztürk

Van Aanholt

Feghouli

Diagne

Mostafa Mohamed

Arda Turan

Taylan Antalyalı