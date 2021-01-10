Aslında dün gece birçok Türkiye rekoru kırılabilirdi. Mesela ilk gol Diagne'den ve 27. saniyede. Bu bir rekor mu, emin değilim ama daha erkenini hatırlamıyorum. Varsa da 1 ya da 2 tanedir. Ve G.Saray ikinci yarıda biraz sıksa inanın bana çift haneli goller atardı. Sonuçta Galatasaray yara sardı, ruhen toparladı ve 3 puanı da hanesine yazdırdı.