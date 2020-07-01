Galatasaray genç yıldızla anlaştı

DHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Anagold 24 Erzincanspor´un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladı.

Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden Sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru´nun ise Galatasaray`daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray`da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.

Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü´nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru´nun ise Galatasaray`da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.