Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 sezonu sonunda Westerlo'nun 80 bin avro satın alma opsiyonu karşılığında Recep Gül'ü satın alma hakkı bulunduğu, oyuncunun bir sonraki transferinden oluşacak satış karının yüzde 35'inin ise Galatasaray'a ödeneceği kaydedildi.

Recep Gül'ün 2019-2020 sezonu ücretinin ise Westerlo Kulübü tarafından ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Recep Gül'ün sözleşmesini de uzattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2020-2021 sezonunda aylık net 4 bin lira maaş ve oynayacağı maçlarda net 20 bin lira galibiyet başı primi verileceği kaydedildi.