Galatasaray geçen sezonu solladı!

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ise gösterdiği performansla Icardı'nin ardından takımın en etkili ikinci ismi oldu. Ligde çıktığı 29 maçta 11 gole imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu 5 golün de hazırlayıcısı oldu.