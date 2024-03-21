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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray geçen sezonu solladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray geçen sezonu solladı!

        Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ilk 30 hafta baz alındığında geçen sezonki performansının üzerine çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:38
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        • 1

          Süper Lig lideri Galatasaray, geride kalan 30 haftada sergilediği performansla 2022/2023 sezonunu geride bıraktı.

        • 2

          Şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 30 haftasında 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 70 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer almıştı.

        • 3

          Bu sezonun ilk 30 haftasında ise 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 81 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezona kıyasla 11 puan daha fazla topladı.

        • 4

          Tarihinin 24. lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray, son 8 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        • 5

          SAVUNMADA BÜYÜK GELİŞİM

          Kaydettiği 68 golle, geçen sezonun ilk 30 haftasında attığı gol sayısını bu sene de tekrarlayan Galatasaray, savunmada ise olumlu bir gelişim kaydetti.

        • 6

          2022-2023 sezonunda ligde 30 maçta 26 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sene aynı süre zarfında kalesinde 20 gol gördü.

        • 7

          EN GOLCÜ ICARDI

          Sarı-kırmızılılarda Arjantinli golcü Icardı, ligde attığı 17 golle takımının en skorer ismi konumunda. 7 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Icardı, 24 gole direkt katkıda bulundu.

        • 8

          Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ise gösterdiği performansla Icardı'nin ardından takımın en etkili ikinci ismi oldu. Ligde çıktığı 29 maçta 11 gole imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

        • 9

          Icardı ve Kerem Aktürkoğlu'nu 9 gollü Zaha ve 5'er gollü Mertens ile Kerem Demirbay takip etti.

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