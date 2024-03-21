Galatasaray geçen sezonu solladı!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ilk 30 hafta baz alındığında geçen sezonki performansının üzerine çıktı.
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Süper Lig lideri Galatasaray, geride kalan 30 haftada sergilediği performansla 2022/2023 sezonunu geride bıraktı.
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Şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 30 haftasında 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 70 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer almıştı.
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Bu sezonun ilk 30 haftasında ise 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 81 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezona kıyasla 11 puan daha fazla topladı.
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Tarihinin 24. lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray, son 8 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
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SAVUNMADA BÜYÜK GELİŞİM
Kaydettiği 68 golle, geçen sezonun ilk 30 haftasında attığı gol sayısını bu sene de tekrarlayan Galatasaray, savunmada ise olumlu bir gelişim kaydetti.
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2022-2023 sezonunda ligde 30 maçta 26 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sene aynı süre zarfında kalesinde 20 gol gördü.
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EN GOLCÜ ICARDI
Sarı-kırmızılılarda Arjantinli golcü Icardı, ligde attığı 17 golle takımının en skorer ismi konumunda. 7 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Icardı, 24 gole direkt katkıda bulundu.
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Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ise gösterdiği performansla Icardı'nin ardından takımın en etkili ikinci ismi oldu. Ligde çıktığı 29 maçta 11 gole imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu 5 golün de hazırlayıcısı oldu.
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Icardı ve Kerem Aktürkoğlu'nu 9 gollü Zaha ve 5'er gollü Mertens ile Kerem Demirbay takip etti.
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