Galatasaray- Gaziantep maçına sayılı saatler kaldı. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan sarı- kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi evinde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan konuk ekip Gaziantep zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarıp sürpriz sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...