Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray- Gaziantep maçı için geri sayım sürüyor. Ligde normal şartlarda 3. haftada oynanması gereken karşılaşma Avrupa eleme maçları nedeniyle ertelenmişti. TFF'nin maç tarihini duyurmasıyla sporseverler mücadeleye dair tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray- Gaziantep maçına sayılı saatler kaldı. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan sarı- kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi evinde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan konuk ekip Gaziantep zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarıp sürpriz sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...
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GALATASARAY- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Gaziantep maçı 17 Eylül Salı (yarın) 20.00'de oynanacak.
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GALATASARAY- GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Gaziantep mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Galatasaray ile Gaziantep toplamda 68 kez karşılaştı. Müsabakaların 39'u sarı- kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, 13 karşılaşmadan ise Gaziantep galip ayrıldı. Oynadıkları 16 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
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SÜPER LİG ERTELEME MAÇI TARİHLERİ
17 Eylül Salı:
Galatasaray-Gaziantep FK 20.00
18 Eylül Çarşamba:
Samsunspor-RAMS Başakşehir FK 20.00
19 Eylül Perşembe:
Trabzonspor-Bellona Kayserispor 20.00