SORU: "Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu kırmızı mı, sarı mı?"

Deniz Çoban: Son 2-3 MHK şöyle bir şey icat etti, 'Topa vur ama sonrasında ne yaparsan yap.' UEFA diyor ki 'Topa vursan bile sonraki eylemin de önemlidir.' Kerem ısrarlı bir basmada bulunmuyor, orta şiddetli basma. Sarı olması lazımdı.

Bülent Yıldırım: Burada durumu kurtaran, şiddet düşük ve ısrarlı bir basma yok. Şiddeti düşük, bu yüzden faul ve sarı kart fikrindeyim.

Lale Orta: Bence sarı kart çıkmalıydı.