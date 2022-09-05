Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i belli... GS maçı bugün mü ve hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'de 5. haftanın kapanışında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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