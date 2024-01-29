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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, ligdeki ilk golünü yaptı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, ligdeki ilk golünü yaptı

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:50
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        Barış Alper ligde siftah yaptı
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        Sarı kırmızılılar, sahasında Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin vuruşunda savunmadan seken topu alan Barış Alper, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 2-1 yaptı.

        23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Barış Alper daha önce Türkiye Kupası’ndaki Ümraniye maçında da gol atmıştı.

        Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

        BARIŞ ALPER GALİBİYETİ TARAFTARLA KUTLADI

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        Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep FK’yı Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, galibiyeti kale arkasındaki tribünlere giderek taraftarlarla kutladı.

        BU SEZON LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

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