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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray galibiyetle moral depoladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray galibiyetle moral depoladı!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve milli ara öncesi liderliğini pekiştirerek moral depoladı.

        Giriş: 07.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:38
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        G.Saray galibiyetle moral depoladı!
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        Galatasaray, Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek kara bulutları dağıttı ve moral kazandı. Son iki maçında rakiplerinin geri dönüşüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı. Alanyaspor'un son üç maçta gol yemeyen savunmasını, Yunus Akgün'ün golüyle aşarak önemli bir galibiyet elde etti.

        22 gün içinde yedinci maçını oynayan Galatasaray, milli maç arasına lider olarak girerken, takım ve teknik direktör Okan Buruk rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe derbisindeki 3-1'lik galibiyetle başlayan çıkış, PAOK karşısında da aynı skorla devam etmiş ve kulüp içindeki eleştirileri dindirmişti.

        Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray, 3-3'lük beraberlikle sarsılmıştı. Hafta içinde Letonya'da RFS ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında da 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, kritik 2 puan bırakmıştı. Ancak Alanyaspor galibiyeti, takımın moral bulmasını sağladı.

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