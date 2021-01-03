Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.