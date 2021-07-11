Tecrübeli futbolcu, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Arda Turan, Dinamo Bükreş'in ardından Kasımpaşa'yı da yenmelerinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kazanma alışkanlığını korumak bizim için önemli. Herkesten önce maç oynayacağımız için sezonu erken açtık. Sıcaklarda zor oluyor ama arkadaşlarımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. İyi de oynadık. Bugün bizim için önemli olan skordan çok oyundu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hocamızın dediklerini sahaya yansıttık. PSV maçına en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Salı günü Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Sonra da olmak istediğimiz yer olan Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."
Galatasaray'la yeni sözleşme uzatan 34 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Böyle şeyleri konuşmak için çok erken ama Galatasaray armasına hizmet etmek benim için çok önemli. Nerede ve nasıl olacağını büyüklerimiz bilir. Başkanımız, hocamız ve ailemle karar vermem lazım. Bu sene saha içinde olacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve hazırlık maçlarında oynayan genç futbolcuların performansını değerlendiren Arda Turan, "Çok şanslılar. Gözlerinin içine bakan bir teknik heyet var. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her biri ayrı değerli. Galatasaray takımına sadece ofansif oyuncular, 10 numaralar, açık oyuncuları değil, defans oyuncuları, takımı için mücadele eden genç futbolcular da lazım. O yüzden altyapıdan çıkacak her oyuncu bizim için çok değerli. Kulübümüze maddi manevi katkılar yapacaklardır. Onların gözünün içine bakıyoruz. En iyi performansı verebilmeleri için en sağlıklı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim için çok değerliler. Bugün de oynayan Ali Yavuz, Yunus, Işık Kaan çok iyiydi. Hocamız daha iyi değerlendirir ama ağabeyleri olarak onların gelişiminden mutluyum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!