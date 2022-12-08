Galatasaray Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.