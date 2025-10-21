Galatasaray Futbol Akademisi, Murat Dizdar'a emanet

Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.