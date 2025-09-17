Galatasaray, Frankfurt kadrosunu açıkladı: Osimhen...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların kafilesinde yer almadı.
Giriş: 17.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:55
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
OSIMHEN YER ALMADI
Sarı-kırmızılılarda milli takımda sakatlanan ve Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Victor Osimhen, kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Frankfurt kafilesi:
