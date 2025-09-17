Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Frankfurt kadrosunu açıkladı: Osimhen... - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Frankfurt kadrosunu açıkladı: Osimhen...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların kafilesinde yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Frankfurt kadrosunu açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

        OSIMHEN YER ALMADI

        Sarı-kırmızılılarda milli takımda sakatlanan ve Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Victor Osimhen, kafilede yer almadı.

        İşte Galatasaray'ın Frankfurt kafilesi:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Habertürk Anasayfa