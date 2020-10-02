Bu sezon Avrupa kupalarında elemelerde mücadele eden 3 Türk takımı da elendi.
Galatasaray; Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen üçüncü Türk temsilcisi oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave, Aytemiz Alanyaspor ise aynı turda Norveç ekibi Rosenborg'a elenmişti.
Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.
38 YIL SONRA İLK KEZ!
İstanbul'un 3 büyükleri 38 yıl sonra ilk kez Avrupa'da ön elemeleri aşamadı. 1981/82 sezonunda 3 büyükler olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupalara katılamamıştı.
Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Kupa Galipleri Kupası'na katılan Ankaragücü ise SKA Rostov'a elenmişti.
1995/96 sezonunda üç büyükler, yine ekime kalamadan elenmiş ancak o dönem grup aşamasına denk gelen UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe, Real Betis'e karşı mücadele etmişti.
Bu sezon Fenerbahçe kupalara katılamazken, Beşiktaş 3. ön eleme turunda, Galatasaray ise playoff aşamasında veda etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!