Bu sezon Avrupa kupalarında elemelerde mücadele eden 3 Türk takımı da elendi.

Galatasaray; Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen üçüncü Türk temsilcisi oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave, Aytemiz Alanyaspor ise aynı turda Norveç ekibi Rosenborg'a elenmişti.

Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

38 YIL SONRA İLK KEZ!

İstanbul'un 3 büyükleri 38 yıl sonra ilk kez Avrupa'da ön elemeleri aşamadı. 1981/82 sezonunda 3 büyükler olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupalara katılamamıştı.

Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Kupa Galipleri Kupası'na katılan Ankaragücü ise SKA Rostov'a elenmişti.

1995/96 sezonunda üç büyükler, yine ekime kalamadan elenmiş ancak o dönem grup aşamasına denk gelen UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe, Real Betis'e karşı mücadele etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe kupalara katılamazken, Beşiktaş 3. ön eleme turunda, Galatasaray ise playoff aşamasında veda etti.