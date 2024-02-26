SÜPER KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takım Galatasaray oldu. Sarı- kırmızılılar, 16 kez kupa sevincini yaşarken, Trabzonspor 10, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 9'ar kez şampiyonluk yaşadı. Öte yandan Göztepe, Akhisar ve Ankaragücü ise 1'er kez kupayı evine götürdü.