Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

LİGDE 125. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

GALATASARAY İÇ SAHA PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu 38 maçta toplam 102 puan topladı.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından 2016-2017'deki son 2 iç saha maçını galibiyetle tamamlayan Galatasaray, şampiyon olduğu 2017-2018'de evindeki 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve 1 beraberlikle 49 puan elde etti. Türk Telekom Stadı'nda geçen sezon çıktığı 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020'nin ilk iki iç saha mücadelesinde birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı.

GOL ATMAKTA ZORLANMIYOR

Galatasaray, 38 maçlık yenilmezlik serisinde gol bulmakta zorlanmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu.