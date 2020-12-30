SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç

GALATASARAY: Asena Yalçın 2, Williams 13, Cansu Köksal, Steinberga 19, Holingsvorth 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Russell 9, Hruscakova

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Sabally 14, Thomas 7, Tuğçe Canıtez 13, McBride 25, Stokes 10, Vaughn 4, Olcay Çakır Turgut 1, Sevgi Uzun

1'İNCİ PERİYOT: 8-35

İLK YARI: 24-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-59

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