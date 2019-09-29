ŞANSAL BÜYÜKA: Falcao için hep aynı şeyi söylüyoruz; büyük golcü ama her maçın kurtarıcısı değil. Hele oyunun çok büyük bir bölümünde istediği, beklediği paslar gelmezse Falcao ne yapacak. Bir yandan getirecek, bir yandan atacak hali yok ya.