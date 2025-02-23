Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı: Icardi'den ziyaret!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.
Yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti.