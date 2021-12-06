Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Türk futbol tarihinde kadınlar düzeyinde ilk kez oynanacak dostluk maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı 7 Aralık Salı günü saat 19:00'da oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Fiyatı 5 ile 10 lira arasında değişen biletler satışa çıktı. İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, Coca-Cola Hazırlık Maçı’nda 7 Aralık Salı günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 5 Aralık Pazar günü saat 17.00 itibarıyla passo.com.tr adresinden Fenerbahçe logolu passolig kartlar hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.
2021-2022 Futbol sezonu kombine sahiplerimiz maçı ücretsiz olarak izleyebileceklerdir.
Kadına şiddette karşı ortak duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlık maçında bir araya gelecek olan iki takımın müsabakasına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."
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