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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti

        alatasaray, Fenerbahçe ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:53
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        Aslan, Süper Kupa için Arabistan'da
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        Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a hareket etti.

        Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla müsabakanın oynanacağı Riyad kentine gitti.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

        ÖZBEK: "KAZANAN İNŞALLAH GALATASARAY OLACAK"

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "2023 yılının son kupası ve son derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da çok iyi hazırlandı. Her iki takım içinde önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın." ifadelerini kullandı.

        Sportif anlamda Galatasaray'ın iyi bir sene geçirdiğini dile getiren Özbek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması sebebiyle aldığımız şampiyonluk çok önemliydi. Ben bütün taraftarlarımıza selam yolluyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. İnşallah sağlıklı ve başarılarla dolu yeni bir yıl olur." diye konuştu.

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