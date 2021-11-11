Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden kısımda teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunlar oynanırken, idman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.