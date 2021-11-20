Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 56 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.
Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY İLK GOLÜ ATTIĞI SEKİZ MAÇIN BEŞİNİ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu 8 karşılaşmanın 5'ni kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.
Bu maçlarda GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.
Galatasaray, ligde 4 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçlarda Göztepe'yi yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.
FENERBAHÇE İLK GOLÜ BULDUĞU ALTI MAÇTAN ÜSTÜN AYRILDI
Fenerbahçe ise Süper Lig'de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6'sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor'a yenildi.
Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.
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