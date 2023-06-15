Ligi ikincilikle tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.

Futbolda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek.

Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.