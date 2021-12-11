Galatasaray Fenerbahçe basketbol derbisi için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi olan Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:15'de başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe basketbol derbisi Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.