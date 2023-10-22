Basketbolda derbi günü... Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında bu akşam kozlarını paylaşacak. Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Çağlar Özkan hakem üçlüsünün yöneteceği zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın kadroları hakkında bilgileri bir araya getirdik..